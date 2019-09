Nieuwstraat-bewoners in Neede balen van verkeersoverlast

Column Stadse Fratsen: Filmster op de Elterberg

14:12 ,,Wat wilt u dadelijk drinken”, vraagt de eigenaar van het pannenkoekrestaurant boven op de Elterberg. Rijkelijk vroeg, want we komen net aanlopen en moeten nog beslissen aan welk tafeltje – liefst in de zon – we gaan zitten.