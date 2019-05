Nigeriaanse EU-kandidate uit Ulft: ‘Migranten leggen veel te grote druk op westerse wereld’

Maar als u het Europees Parlement in gaat voor de ChristenUnie/SGP bent u nóg minder in de Achterhoek dan nu.

,,Met mijn man Arco ben ik elk weekend in de Achterhoek. Doordeweeks ben ik voor mijn werk in Den Haag. Ik zou graag elke dag thuiskomen in Ulft, maar de verbindingen verhinderen dat. Toch wil ik het Europees Parlement in om daar het verschil te maken. Ik ga me inzetten voor Afrika, want ik heb via Europa de kans gekregen om Nigeria te verlaten en hier een baan te krijgen en een goed leven op te bouwen. Voor andere mensen in Afrika, die hierheen komen voor een beter leven, moeten die kansen er ook zijn.’’



Kunnen we in Europa die druk wel aan, van alle migranten die hierheen komen, en velen die in de illegaliteit belanden?

,,Nee, en daarom is het ook zo belangrijk dat wij op dit continent mensen helpen hun talenten te ontwikkelen zodat ze die in hun thuisland in Afrika kunnen inzetten. Investeringen in stroomvoorziening en infrastructuur ondersteunen, zodat jonge mensen een bedrijf kunnen beginnen in hun thuisland en werkgelegenheid creëren. Daardoor neemt de migratie af.



Want de komst van al die migranten legt een veel te grote druk op de westerse wereld. In het jaar 2050 leven er naar schatting 2,5 miljard mensen in Afrika. Mede daarom is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid Afrika te helpen tot de welvaart te komen die we in Europa ook hebben. Dát is ook in het belang van Europa, want als er minder vluchtelingen hierheen komen om een beter leven te zoeken verlicht dat de druk op ‘het westen’.’’