Nightwalk: unieke wandeling dwars door bedrijven voor het goede doel

Met video Doorbraak in zaak dood baby Sem Vijverberg: politie arresteert na 16 jaar mogelijke moeder

DOETINCHEM - Een vrouw uit Doetinchem van wie het vermoeden bestaat dat ze de moeder van Sem Vijverberg is, is deze week aangehouden. Deze aanhouding lijkt een doorbraak in het onderzoek naar de pasgeboren baby, die in januari 2006 dood werd gevonden in de Kapperskolk in de Achterhoekse stad.

7 september