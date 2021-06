Nijhuis wint Achterhoekse Innovatieprijs met vinding om medicijnen uit oppervlaktewater te halen

DOETINCHEM - Nijhuis Sauer Industries uit Doetinchem heeft dinsdagmiddag de vijfde Achterhoek Open Innovatieprijs gewonnen. Het bedrijf kreeg de prijs uitgereikt in de grote zaal van schouwburg Amphion waar vijftig mensen in de zaal zaten.

Nijhuis wist de vakjury, voorgezeten door de Amsterdamse professor Henk Volberda, te bekoren met een vinding waarbij voorkomen wordt dat medicijnresten in het oppervlaktewater belanden.

Nijhuis nam de prijs in ontvangst samen met Antoinette Helvoirt, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. Dat was niet voor niets omdat Nijhuis en Rijn en IJssel samen hebben gewerkt met een proefopstelling bij ziekenhuis SKB en de rioolwaterzuivering in Winterswijk. ,,De techniek zorgde ervoor dat 80 à 90 procent van de medicijnresten uit het water wordt gehaald", vertelde Helvoirt.

Zelfrijdende truck van Aviko

31 bedrijven stuurden hun innovatie op naar De Steck in Doetinchem dat het evenement organiseerde. Vijf innovaties werden genomineerd. De opvallendste was misschien wel van aardappelverwerker Aviko uit Steenderen. Sinds kort loopt daar een zelfrijdende elektrische truck tussen de fabriek en het vijfhonderd meter verderop gelegen vrieshuis, dat vanwege de immense grootte niet meer weg te denken is uit het dorpslandschap. ,,Eerst reed een vrachtwagenchauffeur een paar keer per uur het stukje over het bedrijventerrein heen en weer", vertelde Tim Landsman van de Aviko. ,,Nu rijdt deze truck vanzelf.”

Het leverde geen prijs op. Ook niet de publieksprijs, want die ging naar tuin- en landschapsarchitect Nico Wissing uit Megchelen. Wissing ontwikkelde samen met de TU in Delft een urban oases. Een trechter van 8,5 meter hoog en 4 meter doorsnee waardoor fijnstof uit de lucht wordt gehaald. ,,Vanuit Schiphol en de Zuidas is al belangstelling", zegt Wissing.