Nirmin en Rim laten nieuwkomers uit Syrië zacht landen in Doetinchem: ‘Taal leren is belangrijkste’

,,Zo laten we bijvoorbeeld tijdens de vrouwenochtend Klets & Koek vrouwen uit andere culturen Nederlandse vrouwen ontmoeten. Een keer per maand komen we bij elkaar om koffie of thee te drinken, te praten over de kinderen en misschien wat samen te eten. Vrouwen uit een andere cultuur moeten verbinding maken met de Nederlandse. De taal leren is het allerbelangrijkste. Dan kun je verder.”