NL-Alert voor zeer grote brand bij interieurbouwer: dichte rook over Aalten

Er waren geen mensen in het pand toen de brand begon. Volgens een woordvoerder zijn er geen slachtoffers. Ongeveer de helft van het gebouw is verloren gegaan, zo bleek gaandeweg. Met een NLAlert is de directe omgeving gewaarschuwd tegen de bij de brand vrijkomende rook en andere schadelijk lucht. Het advies is om ramen en deuren zo goed mogelijk te sluiten en ventilatiekanalen dicht te maken. De rook was tot in Winterswijk te ruiken. Alle bedrijven in de ring Vierde Broekdijk-Dinxperloseweg-Rondweg Zuid zijn tot nader order gesloten omdat ze te lang in de rook hebben gelegen, meldde de brandweer vanochtend. Hoe lang het gaat duren, is nog onduidelijk. Ook verschillende wegen zijn afgesloten.

Interieurbouwer

De brand ontstond in het bedrijfspand van Tritop waar binnen- en buitenreclames en winkelinterieurs worden gemaakt, alsook bewegwijzering en winkelpresentaties. De brandweer heeft Grip1 afgegeven. Zo kunnen korpsen uit de regio worden opgeroepen en samenwerken. In totaal zijn vannacht en vanmorgen tien brandweerkorpsen uitgerukt met honderd brandweerlieden. De brandweereenheden gingen gezamenlijk het vuur te lijf. Volgens een woordvoerder stond de helft van het bedrijfspand in lichterlaaie. ,,We hadden even de hoop dat we een deel van het pand konden behouden, maar de hitte was zo groot dat dat niet gelukt is. We hebben ons terug moeten trekken en hebben ons gefocust op het blussen, niet meer op het redden", stelt een woordvoerder.

Zorgen om rook

Ernstige zorgen waren er over de zeer forse rookontwikkeling uit de brand. ,,Die rook was de reden waarom we een NLAlert hebben uitgestuurd. De rook trok in eerste instantie precies over het dorp Aalten. Die rook is heel dicht. We hebben de inwoners gewaarschuwd. Later is de windrichting veranderd’’, laat de woordvoerder van de brandweer weten.



Het bedrijfspand is ingesloten door brandweerbluswagens die rondom op de wegen zijn opgesteld.



Volgens getuigen ter plaatse waren er regelmatig explosies te horen vanuit het pand dat in lichterlaaie stond. Onbekend is waardoor die veroorzaakt worden. Volgens de brandweerzegsman zijn die knallen veroorzaakt door kleine gastanks die in een bedrijf aanwezig zijn. ,,Geen reden om extra zorgen over te hebben.’’