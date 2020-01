NLAlert voor zeer grote Grip1-brand bij winkelinterieurbouwer: dichte rook over Aalten

Grand café Doetin­chems Meisje dicht: uitbaters hebben geen tijd meer

28 januari DOETINCHEM - Grand café Doetinchems Meisje is per direct gesloten. De uitbaters zetten hun etablissement aan de Burgemeester van Nispenstraat in Doetinchem 1,5 jaar geleden te koop, maar tot dusverre heeft niemand het willen overnemen. Doetinchems Meisje blijft nu dicht omdat het voor de familie Brouwer ‘simpelweg te veel werk’ oplevert in combinatie met Arnhems Meisje in Arnhem.