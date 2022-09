Nog altijd veel Achterhoekers laaggeletterd

Met 14 procent lopen deze gemeenten flink uit ten opzichte van de rest van de Achterhoek, waar het percentage laaggeletterden tussen de 6 en 10 procent ligt.



De oorzaak daarvan is lastig te duiden. Hoewel hier geen (regionaal) onderzoek naar is gedaan, heeft Daphne Diepenbroek wel een mogelijke verklaring: ,,In de wat meer landelijke gemeenten is het een groter probleem, omdat hier vaker iets binnenshuis wordt gehouden. Ook is men hier vaak erg zorgzaam naar elkaar. Ze helpen elkaar als familie en vrienden en treden minder snel naar buiten om hulp te vragen”, zegt de beleidsmedewerker jeugd en participatie in Doetinchem.