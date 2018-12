(Nog) amper scheuren in Achterhoekse huizen

Bewoners van één woning in Doetinchem-noord en van één woning in het Woold bij Winterswijk hebben zich recentelijk gemeld bij waterschap Rijn en IJssel omdat ze scheuren in hun huizen hebben. Scheuren waarvan wordt vermoed dat ze zijn veroorzaakt door de periode van grote droogte tijdens de zomermaanden. Daarnaast is er een bewoner - Harry Rietdijk - van de Laurensstraat in Doetinchem, die zegt zichzelf te hebben gemeld bij het waterschap.