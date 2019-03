Nog een keer genieten van sfeervolle lichtjesoptocht door Netterden

VIDEO 120 knoeperts van Belgische karpers bevolken vanaf nu de Berkel

17:31 Honderdtwintig karpers uit Zonhoven, België, zwemmen sinds zaterdag in de Berkel. ,,Dat moet goeie vis zijn hè, als jullie hem van zover laten komen.” Eerst het water, dan de vissen. Carlo Vandeput is zaterdagochtend met zijn vrachtwagen vol karpers helemaal vanuit Zonhoven in Belgisch Limburg naar Lochem komen rijden. ,,Die Nederlandse wegen zijn wel een stuk beter onderhouden dan de Belgische zeg. Hadden wij maar een Néderlandse minister van verkeer."