Nog één keer korting op de lokale lasten: 1 miljoen teruggeven aan bewoners Berkelland

Wat betalen inwoners van Berkelland volgend jaar aan lokale lasten? Nu de rook van de begrotingsvergadering is opgetrokken, wordt dat langzaam duidelijk. Elk huishouden in Berkelland krijgt volgend jaar een cadeautje van 50 euro van de gemeente. Het gaat om teruggave van te veel betaalde afvalstoffenheffing, die de gemeente in de zogenoemde egalisatiereserve heeft gestopt.