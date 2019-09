Nog één keer op zoek naar de moordenaar

TERBORG - Voor de zevende en laatste keer stond Terborg afgelopen weekend in het teken van het moordspel Project M, dit keer twee dagen en geheel in Middeleeuwse sferen.

Er ligt een lijk in een houten huisje aan de rand van Terborg. Een lijk van een vrouw, gevonden door twee monniken. Alles wijst erop dat ze is vermoord. Naast haar ligt een plas bloed. Aan houten balken hangen witte doeken met bloedvlekken. Om het keetje staan vele speurders met kladblokken en camera’s, allemaal met als doel om de moordenaar te vinden.

Scène

Gelukkig is er niet echt iemand dood. Dit is een spel. De hele scène is opgebouwd in een weiland aan het Voorbroek, net buiten Terborg. Hier start deze zaterdagmiddag de zevende en tevens laatste editie van het moordspel Project M. Twaalf groepen van elk zo’n zes personen gaan de uitdaging aan.

De organisatie is in handen van de werkgroep Het Gluujende Peerd. In de voorbije jaren gebruikten de organisatoren voor dit moordspel vrijwel alle leegstaande panden in Terborg. Nu de locaties ‘op’ zijn, is besloten te stoppen, maar niet voordat er is afgesloten met een laatste 28 uur durende editie. Er is een camping, maar de vraag is of er tijd is om te slapen.

Nonnen

In het kader van het 600-jarig bestaan van Terborg is het geheel dit jaar volledig in Middeleeuwse sferen gehuld. Deelnemers zijn verkleed als nonnen, ridders of nette dames en ook de 23 acteurs die zich in het centrum ophouden en waarvan aannemelijk is dat zij op de één of andere manier iets met de zaak te maken hebben, zijn in stijl gekleed.

Vrijwel alle groepen hebben al eerder meegedaan. ,,Hier worden veel moorden gepleegd dus wij zijn hier vaak nodig”, zegt Maurice Wenker (38), die met zijn team voor de vierde keer van de partij is. Hij komt uit Slagharen. Zijn teamgenoten uit onder meer Dinxperlo, Tiel en Assen. De tactiek? ,,Mensen goed in de gaten houden. Overal kan een aanwijzing in zitten.”

Quote Mensen goed in de gaten houden. Overal kan een aanwijzing in zitten

Als twee dragers het lijk afvoeren, zijn de meeste teams allang vertrokken, het centrum in. Eén groepje blijft wat beduusd achter. Of ze een idee hebben waar te beginnen? Het blijft stil.

Er is wat wantrouwen voelbaar, want wie zegt dat deze ogenschijnlijk onschuldige verslaggever niets met deze zaak te maken heeft? ,,Heb jij een idee? Nou, wij ook niet.”

Danielle Reijers kan erom lachen. Ze is één van de organisatoren. In het verleden speelde ze zelf mee. ,,Je leert kanten van jezelf kennen waarvan je niet wist dat je ze had”, vertelt ze.

,,Elk team loopt een keer vast. Is je net trouwens die vrouw in het wit opgevallen? Zij liep constant rond, maar iedereen liep haar voorbij. Als ze haar nou eens wat gevraagd hadden…”

Quote Je gaat hier helemaal in op. Die spanning is geweldig. Het gaat ons om het plezier, want we eindigen bijna altijd onderaan

Dat hebben ook Sabine Hiddink (50) en haar zes Duivense vriendinnen niet gedaan. Zij sloegen dit moordspel nog nooit over en balen dat het nu de laatste keer is. ,,Dit is écht een dag weg”, zegt Hiddink, gekleed in een Middeleeuwse jurk. ,,Je gaat hier helemaal in op. Die spanning is geweldig. Het gaat ons om het plezier, want we eindigen bijna altijd onderaan.”

Voor de uitslag is het wachten tot zondagmiddag, als op het Sint Jorisplein onder het toeziend oog van honderden Terborgenaren de rechtszaak plaatsvindt. Hierbij gaat het niet alleen om de vraag of de juiste moordenaar is gevonden, maar ook om onderbouwing en overredingskracht. Drie juristen vellen het uiteindelijke oordeel, voor de laatste keer.