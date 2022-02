‘Nog één keer vlammen bij Spilman’: CV De Belhamels neemt in Beltrum afscheid van oude residentie

Bidden voor vrede en verzoening in de Zelhemse Lamberti­kerk: ‘Ik ben er zo verdrietig van’

ZELHEM – Marinus Nijman is Zelhemmer, ouderling van de Nederlands-hervormde kerk, werkte veertig jaar in het middelbaar onderwijs en was reserveofficier in het leger. Hij assisteert predikant Wilfrieda Stam bij het zogenoemde Coventrygebed in de Lambertikerk, even na twaalven vrijdagmiddag.

26 februari