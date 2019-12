Nog even geen grazende koeien op voormalig AZC-terrein in Barlo

Bezoekers Amnesty-schrijfmid­dag hopen op spoedige vrijheid voor gewetensge­van­ge­nen

14 december NEEDE/EIBERGEN - Buiten blazen midwinterhoornblazers een oude boodschap op hun houten hoorn. Binnen schrijven bezoekers de ene na de andere brief aan hoogwaardigheidsbekleders in allerlei landen. Toch gaat het ergens over hetzelfde: dat iedereen zou moeten mogen zeggen, roepen of desnoods toeteren wat ‘ie vindt.