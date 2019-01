Nog geen bedrijventerrein aan Winterswijkse kant van grens

Volgens de ambtenaar economische zaken is aanleg van een bedrijventerrein op die plek ,,op de korte en middellange terrein niet in beeld.” Winterswijk kan voor die ontwikkeling ook niet rekenen op steun van de provincie Gelderland. ,,De ligging is nogal perifeer en ook de ontsluiting is een probleem.”



Aan de Duitse kant wordt het bestaande bedrijventerrein uitgereikt met een smalle strook richting het voormalige douanekantoor bij de grensovergang Huppel-Gaxel. In totaal kan er aan de Duitse kant nog eens 19 hectare landbouwgrond als bedrijfsterrein worden ontwikkeld. De ambtenaar: ,,Gaxel groeit richting de grens, in de richting van het dienstencentrum dat we daar willen bouwen. Stel dat over tien jaar dat bedrijventerrein de grens met Nederland heeft bereikt, dan zou het daarna nog kunnen doorgroeien. Maar op korte en middellange termijn is dat niet in beeld.’’