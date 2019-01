In de buurt van de locatie waar de recreatiehuisjes zouden moeten komen is er veel verzet tegen het plan. Omwonenden vrezen overlast vanwege geluid en stof omdat het aan een onverharde weg ligt. Bovendien liggen buurtbewoners al jaren in de clinch met initiatiefnemer Jalbert Kuijper. Hij runde daar al een bed and breakfast. In het verleden had hij daar illegale bouwsels neergezet waar de buren bezwaar tegen hadden gemaakt. Uiteindelijk heeft de gemeente destijds dwangsommen opgelegd tegen Kuijper.