Nog geen coronavaccinatie gehad? In Lichtenvoorde kun je terecht voor een prik zonder afspraak

Tweede auto uitgebrand in Doetinchem, politie vermoedt brandstich­ting

31 juli DOETINCHEM - Aan de Bizetlaan in Doetinchem is vrijdagnacht een geparkeerde auto in brand gevlogen. Anderhalf uur eerder stond ook al een auto aan de Eduard Schilderinkstraat in brand. De politie sluit daarom brandstichting niet uit, maar onderzoekt dat nog.