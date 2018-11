Nog geen nieuwe ijsbaan deze winter in Winterswijk

De schaatsbaan van de WIJV aan de Misterweg was voor het laatst begin 2017 open, daarna moest de vereniging daar plaats maken voor de uitbreiding van logistiek bedrijf HSF. ,,Voor ons is het financieel natuurlijk vervelend dat we weer een winter zonder inkomsten zitten”, aldus Spijkstra, ,,maar ik vind het vooral jammer voor de kinderen dat er nog geen echte ijsbaan ligt.”

Onderhandelingen

Wethouder Wim Aalderink meldt dat er nu onderhandelingen lopen over de grondverwerving voor een skeeler- en schaatsbaan op een locatie net buiten de bebouwde kom. ,,Maar deze winter zal er zeker nog geen nieuwe baan zijn”, geeft hij aan. ,,We zijn wel serieus bezig en we gaan ervan uit dat de baan er in de winter 2019/2020 ligt. We hebben het geld in de begroting ervoor gereserveerd.”

Afgelopen winter was er wel een provisorische ijsbaan bij de manege van ruiterclub WR&PC aan de Steengroeveweg. Een buitenbak voor paarden werd onder water gezet, waardoor een baantje ontstond van 120 bij 35 meter. Aalderink voegt daaraan toe dat er nu ook nog een tweede optie is voor zo’n tijdelijke baan, mocht het voldoende gaan vriezen. Voor kinderen is er dan in ieder geval de mogelijkheid om te leren schaatsen.