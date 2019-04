Nog geen woningbouw achter Jan Steenstraat in Winterswijk

De Raad van State is het in een definitieve uitspraak geheel eens met de gemeente Winterswijk die eerder het bouwplan van grondeigenaar M. de Leeuw had afgewezen. De gemeente vindt het plan van De Leeuw om twee grote twee-onder-een-kap-woningen op een achtererf te bouwen niet meer van deze tijd.

In 2006 leek de gemeente nog akkoord te gaan met een plan van De Leeuw. Maar toen kwam de crisis en in 2013 nog eens een nieuw bestemmingsplan, die vier woningen uitsloot. Uiteindelijk weigerde de gemeente de bouwaanvraag van De Leeuw. Die past volgens de gemeentewoordvoerder niet meer in het huidige woningbouwbeleid van de gemeente. Winterswijk is immers een krimpgemeente die zuinig omgaat met woningbouwplannen.