Nóg grotere monstervis: meerval van 2,36 meter in Ulft gevangen

updateULFT - Dick Jansen uit Ulft heeft samen met zijn vismaatje Mark Buijl een meerval met een lengte van 2 meter en 36 centimeter uit de Oude IJssel aan de kant gehaald. Daarmee is het Nederlands record dat net afgelopen week in Enschede was gevestigd, alweer verbroken.

,,Ik zag het artikel van de record-meerval in de krant. Vang ik vannacht dit enorme beest. Dat is toch wel héél frappant. En we waren niet eens op meerval aan het vissen”, zegt de verbouwereerde 37-jarige Ulftenaar. De meerval is gezond en wel weer terug gezet in de Oude IJssel.

Meerval is niet zijn vis

Jansen is wat je noemt een liefhebber. Hij vist al jaren met zijn voormalige buurman Mark Buijl uit Gaanderen. Op karpers. Nooit op meervallen, wat dat is niet zijn vis. Het monster dat hij vannacht in de buurt van het uitkijkpunt Engbergen aan de haak sloeg, noemt hij dan ook bijvangst.

De weegschaal sloeg op error

,,Maar zo’n enorm groot beest maakt dat dan ook wel weer heel bijzonder. We schrokken ervan toen we in de gaten hadden hoe enorm het exemplaar was.” Jansen en Buijl hebben er een klein half uur over gedaan om de vangst aan wal te krijgen. ,,Mijn weegschaal sloeg op error, die gaat maar tot 60 kilo. Ik schat dat de vis toch zo’n 80 tot 100 kilo moet hebben gewogen.”

Gedroomde vangst

Aanvankelijk dacht Jansen met zijn gedroomde vangst te maken hebben: de ultieme karper van zo’n 25 kilo. ,,Ik was zo blij: dit wordt eindelijk die karper die nog niemand heeft gevangen Hij was zo sterk, mijn lichaam begon helemaal te verzuren. Ik zei nog tegen Mark: het zal toch niet waar zijn dat het een meerval is. Maar jawel hoor. We hebben hier al meervallen van rond de twee meter gevangen. Maar zoiets als dit hadden we hier echt nooit verwacht.”

Ze stinken enorm

Quote Ja, het was echt een monster. Je kunt ze beter ook niet vastpakken want ze stinken enorm Dick Jansen Jansen en Buijl hebben vooral veel moeite moeten doen om het gevaarte aan land te krijgen. ,,Weg hebben hem met gestrekte armen met een sling (een soort band, red.) op de wal getild. Ik trok mijn handschoenen aan om de haak uit de bek te halen. De rubberlaag op de handschoen ging direct kapot, hij had echt een scherpe bek met weerhaakjes. Ja, het was echt een monster. Je kunt ze beter ook niet vastpakken want ze stinken enorm. Karper stinkt niet. Dit is echt heel vies stinkende vis. De sling die ik nu gebruik heb om hem uit het water te krijgen is niet meer geurvrij te krijgen.”

Het is een plaag

Het is niet de eerste meerval die de Ulftenaar uit de Oude IJssel heeft gehaald. Vorig jaar heeft hij er al vijf op één avond gevangen. ,,Op een plek waar al tien weken lang hadden voorgevoerd. Heb je zolang moeite gedaan om karper op die stek te krijgen en dan vang je alleen meervallen. Daar word je moe van. Het is eigenlijk gewoon een plaag hier in dit water. Ze hebben geen natuurlijke vijand in de Oude IJssel en vreten alles. Witvis is er niet veel meer, dat vang je niet zomaar meer”

Enge dingen