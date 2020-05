Nog maar 10 procent van bezoekers teststraat Zelhem heeft corona

Inmiddels zijn in Zelhem ongeveer duizend testen afgenomen. Het aantal besmettingen neemt zienderogen af. Ook het aantal te testen mensen met klachten neemt af. In april werden dagelijks tussen de 40 en de 70 mensen getest.

Drive-in

De teststraat in Zelhem is gevestigd op het terrein van de brandweerkazerne, als een soort drive-in. Te testen mensen komen met de auto en blijven ook in die auto. Medewerkers van de GGD nemen twee slijmmonsters af van mensen die meer dan 24 uur klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. De testen gaan naar een laboratorium en binnen 48 uur weten ze of ze besmet zijn met corona. De bezoekers van de teststraat zijn alleen welkom als ze zijn doorverwezen door hun huis- of bedrijfsarts.

Snelheid

De teststraat in Zelhem blijft voorlopig wel in werking. De GGD gaat kijken of het testproces nog versneld kan worden, bijvoorbeeld door meer te digitaliseren. Op dit moment wordt nog veel met papieren formulieren gewerkt. Die snelheid is wellicht ook nodig, als vanaf 1 juni iedereen getest kan en mag worden. Ook is natuurlijk nog niet duidelijk of er een tweede golf van infecties gaat komen.