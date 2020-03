Nog meer evenementen in de regio afgelast of uitgesteld

Theater de Storm in Winterswijk heeft besloten alle evenementen tot en met 31 maart niet door te laten gaan.

Het theater zou de komende weken meer dan 7.000 gasten ontvangen. Voor de meeste voorstellingen is inmiddels een vervangende speeldatum gevonden. Bezoekers krijgen persoonlijk bericht.

Directeur Ineke van Empel spreekt van een ontzettend vervelende maatregel. ,,Maar uiteraard gaat gezondheid en veiligheid van onze gasten boven alles. Bezoekers die een kaartje hebben gekocht ontvangen van ons zo snel mogelijk persoonlijk bericht.”

Synagoge

Het bezoek van vijftig Duitse schoolklassen aan de synagoge in Winterswijk gaat ook niet door. Het risico van verspreiding van het virus wordt te groot gevonden. De rondleidingen zouden plaats vinden in het kader van 75 jaar vrede.

Het Nieuwe Dijkhuis

De muzikale voorstelling over de laatste dagen van theoloog Bonhoeffer door Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter in het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem gaat ook niet door. De voorstelling is uitgesteld naar een ander te bepalen datum en de tickets blijven geldig.

De Lantaern

Muziekcafé De Lantaern in Zevenaar annuleert voor de komende drie weken alle optredens. Dat betekent dat de concerten van de streektaalband Goedvolk van a.s. zaterdag 14 maart en Winter Wilson op 21 maart niet door gaan. Ook het Open Podium op 28 maart is gecancelled.

Harmonie

Tonnie Geerts en Theo Pelgrom zouden volgende week in het zonnetje gezet worden vanwege hun zestigjarig lidmaatschap van harmonie St. Radboud in Silvolde. Het feestje wordt later gevierd. Ook het concert dat zaterdag 28 maart gegeven zou worden, gaat niet door.

Expositie