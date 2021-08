Nóg meer grond nodig voor DocksNLD2 zodat arbeidsmigranten er kunnen wonen: ‘We willen geen grote blokken in onze achtertuin’

Winkelke­ten Solow opent nieuwe vestiging aan Hamburger­straat in Doetinchem

25 augustus DOETINCHEM - Solow, de winkelketen in feestartikelen, knutselspullen en cadeaus, opent een vestiging aan de Hamburgerstraat in Doetinchem. Solow hoopt in de tweede helft van oktober de winkel te openen.