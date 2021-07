Nog snel naar het nieuwe toilet dat ons leven zal veraangenamen

Jaren heb ik gezeurd bij de exploitant over de lange weg van het café, dwars door het restaurant en rond de onmetelijke bar, naar het toilet. Zo lang dat ik van een mede-kroegloper wel eens heb begrepen dat hij rekening houdt met de afstand. Hij vertelt graag hoe het is om te stappen met een zwakke blaas.



Een probleem waar we ons de afgelopen anderhalf jaar amper druk over hoefden te maken. Maar nu wil ik, vlak voor de mosselen, nog even naar het nieuwe toilet dat ons leven een stuk zal veraangenamen. De barman wijst mij de weg naar de gang die er voorheen niet was en even later sta ik in een halletje voor twee deuren. Op beide staat een vrouw geschilderd, in vol ornaat.