Nog steeds geen oproep voor herhaalprik: Gérard (72) maakt zich zorgen om zijn moeder van 98

met video Onderne­mers klagen over verkeers­cha­os in centrum ’s-Heerenberg: ‘Al snel file en getoeter’

’S-HEERENBERG - Vechten om een parkeerplaats en vrachtwagens die voor opstoppingen zorgen. Het is al tijden chaos troef in ’s-Heerenberg en daar moet verandering in komen.

11 oktober