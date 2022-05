Nog veel onduidelijkheid twee dagen na brand waarbij cavia’s en hond omkwamen in Varsseveld

Zaterdagmiddag sloeg een buitenbrand via een struik, schutting en schuur over naar het huis. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Wel kwamen cavia’s en een hond om bij de brand, zo meldde de brandweer zaterdag.



Over de oorzaak van de brand kan de brandweer twee dagen later nog niets zeggen. Er gaan wel veel geruchten over rond onder het aanwezige publiek. De een zegt dat het een barbecue is geweest, terwijl de ander een onkruidbrander als oorzaak noemt. De brandweer kan geen van deze oorzaken bevestigen en doet hier ook geen vervolgonderzoek naar.