Nol (76) had geen idee dat zijn schildpad zo oud zou worden: ‘Ik vermoed dat hij mij gaat overleven’

Van negentien­de eeuwse villa met rijtuigen­stal­ling tot wederop­bouw woon- en winkelpand in Beltrum

9:56 BELTRUM - Achter een enorme lindeboom aan de Meester Nelissenstraat in Beltrum gaat elektrozaak Hanselman schuil. De boom draagt nog sporen van de bom, die het toenmalige pand in de oorlog verwoestte. In 1948 verrees een nieuwe pand, in de stijl van de wederopbouw.