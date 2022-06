Nominatie ‘Talent of the Year’ voor chef-kok van Orangerie De Pol

Restaurant Lokaal

Een andere Doetinchemse chef-kok is ook genomineerd. Bjorn Massop van Restaurant Lokaal (beloond met een Groene Michelinster) in Villa Ruimzicht in Doetinchem is twee keer genomineerd voor een internationale vakprijs van de restaurantvereniging . Bjorn Massop maakt zowel kans op de Innovation Award van de JRE als op de Taste of Origin Award.



Chef Bjorn Massop laat geen producten uit het buitenland invliegen als hij ze op de fiets kan halen. Hij probeert in zijn keuken zoveel mogelijk duurzame producten te gebruiken en zoekt actief de samenwerking met boeren in zijn omgeving.



,,In onze keuken beseffen wij dat wij verantwoordelijk zijn voor meer dan alleen een lekker bord eten. Als chefs zijn we er verantwoordelijk voor om ambachten in stand te houden, ook die van onszelf. Daarbij speelt het milieu een belangrijke rol”, aldus Massop in een reactie op zijn nominatie. Hij laat in de keuze van zijn menu’s het aanbod van boeren leidend zijn.