Noodfonds voor Winterswijkers: ‘Wachten op het Rijk is geen optie, mensen komen nú in de problemen’

Lochem heeft terecht dwangsom opgelegd vanwege lichtmast bij ijsbaan

Moet de Lochemse ijsclub nou wel of niet nog rekenen op een boete over een lichtmast langs de baan? Een omwonende had geklaagd over lichtoverlast. De ijsclub zet de lichtmast niet meer aan en daarom heeft de gemeente Lochem weinig trek meer in de sanctie.

16 oktober