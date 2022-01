Noodkreet: Achterhoek moet alles doen om ‘rampzalige’ Noordtak door regio te voorkomen

De dreigende komst van de Noordtak van de goederenspoorlijn Betuweroute, die dwars door de Achterhoek moet gaan lopen, is een schrikbeeld voor Oude IJsselstreek. Deze gemeente wordt hard geraakt door de spoorlijn. ‘Dit veroorzaakt veel onrust onder inwoners van de hele Achterhoek en heeft rampzalige gevolgen voor onze kwaliteit van leven in de regio’, zo staat in de motie.



Tegen de Noordtak is veel verzet vanuit de regio, en vanwege de ontstane onrust is er maandag een extra vergadering van de Achterhoek Raad én Board. Die noemde de Noordtak eerder een ‘streep door een van de gelukkigste regio’s van Nederland’.



De extra vergadering is ingelast op verzoek van de gemeenteraden van Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Oost Gelre en Doetinchem en begint om 19.30 uur.