Noodkreet richting Den Haag: ‘Zet Winterswijk niet op slot’

Corona torpedeert studie van zangeres in New York: ‘Echt alles is hier beter, behalve de muzikanten misschien’

12 november HALLE - Ze heeft net een nieuwe single uit. Zangeres Lizzy Ossevoort uit Halle is back in town, na anderhalf jaar studeren in New York. ,,Ik heb me daar geen moment uniek gevoeld.”