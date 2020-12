Noodlijdende horeca Oost Gelre neemt voorschot op protestactie Black Monday

Van de foto is een affiche gemaakt waar de zaken maandag mee dichtgeplakt worden. Het zwarte balkje voor de ogen van de ondernemers symboliseert hun onzichtbaarheid, verklaart horeca-onderneemster Ilse Schutte uit Lichtenvoorde. ,,We willen nu eindelijk weer eens zichtbaar worden.”

Spaarvarken is leeg

,,Het potje van de horecaondernemers is leeg”, aldus Schutte. ,,Onze reserves zijn op, leveranciers en vastgoed komen de sector niet meer tegemoet en veel horecabedrijven staan op omvallen. De impact van de overheidsmaatregelen met betrekking tot de horeca zijn enorm. Inmiddels zijn alle reserves en privévermogen in onze bedrijven gestoken. Alles om de zaak overeind te houden en medewerkers in dienst te kunnen houden. Maar de rek is er uit; het spaarvarken is leeg.”