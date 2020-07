Noodlottig ongeval: man overleden na val van ladder tijdens snoeien van heg

De man stond op een ladder een heg te snoeien aan de Lepelstraat toen hij ten val kwam. Het slachtoffer op leeftijd is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.



De politie startte zoals gebruikelijk na een incident is een onderzoek. Dat is inmiddels afgesloten. De conclusie is dat de Groenloër door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.