Noodverordening in Winterswijk: 'grote groepen zouden zich willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners’

Dit heeft burgemeester Joris Bengevoord besloten na ‘aanhoudende signalen dat er in Winterswijk protesten tegen de coronamaatregelen en de avondklok worden voorbereid’, zo meldt de gemeente.

,,Uit politie-informatie blijkt dat we rekening moeten houden met de mogelijkheid dat personen de openbare orde willen verstoren. Daarom heb ik besloten per direct een noodverordening in te stellen om onze inwoners en ondernemers te beschermen”, laat Bengevoord weten. ,,Ik roep iedereen op om thuis te blijven en zich aan coronamaatregelen en avondklok te houden.”

Die avondklok gaat in om 21.00 uur. Sinds de invoering van deze avondklok, zaterdag, zijn in verschillende steden rellen geweest. En in vele andere plaatsen is het onrustig.

Oproep tot geweldgebruik

In Winterswijk bestaat nu de vrees ‘voor ernstige verstoring van de openbare orde, omdat er door personen actief wordt opgeroepen tot geweldgebruik, al dan niet met gebruikmaking van wapens en/of (zwaar) vuurwerk’, staat in de noodverordening. Daarin wordt verder gemeld dat er signalen zijn ‘dat grote groepen personen de openbare orde in het centrum van Winterswijk willen verstoren en zich daarbij uitdrukkelijk willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners’.



Met de noodverordening in de hand kan hiertegen ‘met de hoogste prioriteit worden opgetreden’. Wie de noodverordening overtreedt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en kan een strafblad krijgen.

Wapens en vuurwerk

De politie heeft geadviseerd tot het instellen van de noodverordening, nadat info binnen was gekomen over mogelijke openbare orde-verstoringen in het centrum, zegt Robbert Hummelink van de Winterswijkse politie. ,,Omdat ook sprake was van mogelijk gebruik van zwaar vuurwerk en wapens heeft de burgemeester tevens besloten tot een veiligheidsrisicogebied.”

Hummelink noemt het ‘echt heel spijtig dat dit nodig is’. ,,Er is geen enkel ethisch doel of standpunt. Het is alleen maar willen rellen en vernielen. Gewoon crimineel gedrag”, zegt de agent.

Eerder op de dag zijn al de ouders van twintig jeugdigen aangeschreven, omdat hun kinderen naar voren kwamen in een politie-onderzoek naar de mogelijke rellen. Hummelink: ,,Ik heb hen namens de burgemeester en politie gevraagd in gesprek te gaan met hun kind en hen gewezen op hun (wettelijke) verantwoordelijkheid.”

De agent benadrukt dat het aanzetten tot rellen of vernielen, oftewel opruiing, een strafbaar feit is waarvoor je een celstraf kunt krijgen.

Onrust in Doetinchem

Dinsdagavond was het nog onrustig in Doetinchem, waar veel volk op de been was en de politie massaal aanwezig. Hier besloot burgemeester Mark Boumans in de loop van de avond tot een noodbevel, waarop de politie iedereen wegstuurde. Mede daardoor bleef het rustig in de stad.

Ook in Winterswijk was dinsdagavond een aantal agenten op straat, maar ook hier bleef het rustig. Bengevoord hoefde hier dinsdagavond het noodbevel niet in te zetten, maar de situatie is een dag later kennelijk dusdanig veranderd dat dit wel nodig is.

De woensdagavond ingestelde noodverordening in Winterswijk geldt voor onbepaalde tijd.