Noodweg moet binnenstad Doetinchem komende maanden bereikbaar houden

Laatste kans voor mestvergis­ter Agrogas in Varsseveld

6 april VARSSEVELD Het is de week van de waarheid voor de omstreden mestvergistingsinstallatie van Agrogas in Varsseveld. Als de coöperatie deze week niet kan aantonen dat ze de financiering rond heeft, is de bouw van de baan. De gemeente Oude IJsselstreek is dan verplicht de grond waarop de mestvergister zou moeten komen te staan terug te kopen.