Noor, Nora of Norah? Het zijn alle drie populaire namen in de Achterhoek

DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Heet je Mees, Liam of Dex en woon je in de Achterhoek, dan heb je veel naamgenoten van dezelfde leeftijd. Uit een rondgang langs gemeenten blijkt dat deze drie jongensnamen zeer populair zijn onder kersverse ouders.

Vorig jaar werd er zeker tien keer een Mees geboren: vier keer in Bronckhorst en Doetinchem en twee keer in Winterswijk. Ook Liam is een gewilde naam: alleen in Doetinchem werden er in 2018 al zeven jongetjes met deze naam geboren.

Liam voert samen met Dex de ranglijst aan in Doetinchem, waar Noud zeker zes keer op het geboortekaartje stond. In Winterswijk werd het meest gekozen voor Levi (vier keer) en in Berkelland voor Mick (vier keer). In Oude IJsselstreek kwamen liefst zeven namen drie keer uit de hoge hoed: Guus, Sam, Stef, Jan, Luuk, Lucas en Jayden.

Tess en Noor

Tess en Noor zorgden voor een nek-aan-nekrace bij de meisjes. In bijna alle Achterhoekse gemeenten staat Noor of een afgeleide daarvan hoog op de ranglijst. Maar mag Nora in hetzelfde staartje gezet worden als Noor?

Het valt voor de gemeenten ook niet mee een overzicht te maken: in Oude IJsselstreek waren er drie ouders die beschuit met muisjes maakten voor de geboorte van Noor. Er werd echter ook nog een Noore en een Nore geboren. In Aalten kwam er een Norah ter wereld, terwijl in Doetinchem en Berkelland drie keer de keuze veel op Nora.