Noord-zuid verbinding Achterhoek belangrijker dan oversteek bewoners

Dagelijks file

,,Ik snap best dat dit een aderlating is voor de mensen die dichtbij de oversteek wonen", zei Steintjes. ,,Maar dit is voor het belang van veel mensen. Hierdoor creëren we meer capaciteit waardoor de doorstroming beter wordt. Op de weg staat nu dagelijks file. De provincie ziet vanaf de A18 de route Europaweg-Liemerseweg-Energieweg-Keppelseweg als belangrijkse noord-zuid verbinding in dit deel van de Achterhoek.”



De enige partij die zich echt tegen de verdubbeling van de Europaweg keerde was de SP. Fractievoorzitter Hans Boerwinkel irriteerde zich tijdens het debat met name aan coalitiepartij GroenLinks. ,,U vindt dus autoverkeer belangrijker dan fietsers”, stelde Boerwinkel. Anne Marie Kamphuis (GroenLinks) beaamde schoorvoetend dat dit in dit geval inderdaad zo is.