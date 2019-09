Noordijk, Rietmolen en Rekken krijgen glasvezel

Boeddhisme hielp Zutphense schrijver Sebo Ebbens bij het verwerken van de dood van zijn zoon Alban

12:30 Dankzij het boeddhisme bleef Zutphenaar Sebo Ebbens overeind na de dood van zijn zoon Alban, die in 2010 op eerste kerstdag op 24-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van acute leukemie. ,,Ik kon goed omgaan met het sterven van mijn zoon, want ik was geschoold en voorbereid.’’ Sinds ruim een maand ligt Ebbens’zevende boek in de winkel. De 73-jarige Tibetaans boeddhist schreef Op de golven van geboorte en dood - Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief en droeg het werk op aan Alban.