Noordijkerveld en Teeselinkven groter

Vertrek Sports Palace uit Doetinchem onderdeel reshuffle sportscho­len

16:06 DOETINCHEM - Sportschool Sports Palace is vanaf 1 juli weg uit Doetinchem. Eigenaar Ruud Schurink, die in mei 1990 begon met de sportschool aan de Mercuriusstraat in Doetinchem, heeft de vestiging over gedaan aan Fitland. Eerder dit jaar sloot Schurink al de vestiging van Sports Palace aan de Walstraat in het centrum van de stad.