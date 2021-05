Noordijkse bed & breakfast Borgersteeg wint meteen gouden Zoover Award

Eer en kroon

Voor eigenaresse Jessica Laponder een enorme eer en kroon op haar eerste jaar als ondernemer. De familie Laponder verhuisde in 2019 van Den Haag naar Noordijk en begon na een verbouwing in januari 2020 met de bed & breakfast. Ze gingen meteen volgeboekt van start. „Door Corona is er een dip geweest van een week of zes. maar daarna hadden we bijna een volledige bezetting tot het eind van het jaar. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ik heb gedurende het eerste jaar geleerd wat ondernemen is en waar je jezelf kunt verbeteren.”