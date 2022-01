Noordtak? Bel Hans Keuper, want die heeft nog een actielied liggen

Ik was er niet bij al had dat goed gekund, want het speelde zich eind vorige eeuw af in de zaal van café De Engel in Steenderen, het dorp waar ik opgroeide. In oude krantenverslagen lees ik dat zich hier - op een avond begin februari 1998 - achthonderd dorpsgenoten verzamelen. Allemaal met één consumptiebon op zak, uitgereikt door het actiecomité.



Achter een tafel zitten vier mannen in pakken. Ze zijn van Rijkswaterstaat en hebben de avond georganiseerd. Dit om de bevolking uit te leggen waarom er een goederenspoorlijn moet komen vanaf de haven van Rotterdam, via de Betuwe, dwars door Steenderen, omhoog naar Zutphen en zo verder, tot bovenin Duitsland nog an toe.