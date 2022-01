Noordtak Betuwelijn: geen plan, geen geld, geen besluit. Wel verkiezingen

Belangengroepen, lokale politici en zelfs burgemeesters in het oostelijk landsdeel buitelen de laatste weken over elkaar heen, om maar duidelijk te maken dat ze niets zien in wat de Noordtak van de Betuweroute wordt genoemd. Het lijkt wel ‘alle hens aan dek’, maar waar gaat de opwinding over? De Noordtak van de Betuweroute is immers al wel tien jaar onderwerp van gesprek, zonder dat er ooit ook maar een begin van een besluit was. Laat staan een schop in de grond. Is er iets veranderd?