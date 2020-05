Normaal, Jovink, Boh Foi Toch: Peter heeft thuis alles van dialectbands

Ex-vastgoedko­ning Ger Visser uit Gorssel wil 36 getuigen laten opdraven: ‘Ik zit al 8 jaar in lockdown’

15:27 Op het oog strijdbaar procedeert gevallen vastgoedkoning Ger Visser (66) uit Gorssel monter door. In het hoger beroep rond het faillissement van zijn Eurcommerce-imperium wil hij liefst 36 getuigen laten horen, onder wie springruiter Gerco Schröder. Ondertussen zegt Visser – nog altijd woonachtig in zijn luxueuze villa in Gorssel - financieel aan de grond te zitten.