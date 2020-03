Normaal, Jovink of Bökkers; uit welke streektaal-song put jij hoop in deze coronatijd?

pollDe Randstad zweert bij You’ll Never Walk Alone als hét lied dat verbroedert deze dagen van corona. De Nedersaksische streektaal kent genoeg soortgelijke nummers. Wij vroegen streektaalgiganten als Bennie Jolink om hún powernummer in dialect te nomineren. Stem in deze lijst op jouw favoriet.

Stem via deze lijst op jouw favoriet, vrijdag 27 maart om 18:00 sluit de stemlijst, later die avond maken we de winnaar bekend.

Bennie Jolink (Normaal), Erik Neimeijer (Bökkers), Willem te Molder (Boh Foi Toch), Dick Kemper (producer Mooi Wark, bassist Vandenburg) en Stef Woestenenk (Moonyard) selecteerden ieder twee nummers. Een song van hun eigen band en één nummer van een ander. Scroll naar onderen om de nummers te beluisteren.

Omdat de muzikanten één dubbeling hadden, blijven er negen keuzes over voor je.

1) Doe Effen Normaal (Normaal, nominatie Bennie Jolink)

Bennie Jolink: ,,Veelzeggende tekstlijn is denk ok es an ‘n ander, doe effen normaal. Ik kies deze uit onze Normaal-nummers.’’

2)Prachtig Mooie Dag (Daniël Lohues, nominatie Willem te Molder)

Willem te Molder, bassist Boh Foi Toch: ,,Het is toch wel lekker als je een nummer aanzet en in je hoofd schijnt direct de zon. Dat heeft dit versje. Iets groots maken van iets kleins. De koffie en de stoete, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag... Een prachtige blije boodschap voor deze tijd.’’

3)Honderd Lentes Wieter (Jovink, nominatie Erik Neimeijer)

Erik Neimeijer, gitarist Bökkers: ,,Het mooie aan dit nummer: verbeeld je niets, verwacht geen wonderen! Over honderd lentes, over honderd jaar, zijn we allemaal dood. De vergankelijkheid in het leven die ons dankbaar moet maken voor wat we hebben. Ook al is die coronatijd nog zo klote: geniet, lach en geniet waar het kan, want over honderd jaar zijn we zo dood als een pier.’’

4) Warkende Helden (Mooi Wark, nominatie Dick Kemper)

Dick Kemper, voormalig bassist van de wereldwijd bekende band Vandenburg, produceerde het nummer. ,,Een ode aan de mensen waar we het in deze tijd van crisis van moeten hebben. Zij die voor ons eten zorgen, zorgen voor de zieke mensen, met de vrachtwagen het transport draaiende houden. De werkende helden, die doorgaan ondanks slaaptekort!’’

5)Hoelang Blues (Stef Woestenenk, nominatie Stef Woestenenk)

Stef Woestenenk is de zanger van de Achterhoekse retrorockband Moonyard, die met De Dijk-muzikanten net een album opnam. ,,Die zouden we presenteren in maart, dat gaat dus ook niet door. Alles wat je je afvraagt is hoe-lang? Weet je, dacht ik, toen ik deze rubriek hoorde: ik schrijf mijn eigen song in het Achterhoeks over deze tijd, de Hoelang Blues. In deze tijd heb je af en toe een held nodig. Voor mij is dat onder andere Eric Clapton. Ik bewerkte de tekst van één van zijn songs.’’

6)De Neus Umheug (Rowwen Hèze, nominatie Bennie Jolink)

Bennie Jolink: ,,We gaan allemaal met de neus omhoog... Ja, nomineer die vooral.’’ Het relativeert alles, dit nummer, en iets relatief maken geeft ook weer lucht vindt Jolink.

7) Mooiste Wied Weg (Boh Foi Toch, nominatie Willem te Molder)

Boh Foi Toch-bassist Te Molder: ,,Een nummer van ons- en mijzelf. Het mooiste lijkt nu ver weg, het mooiste van ver weg zijn is weer thuiskomen. Toepasselijk.’’

8)Iederene Hef Een Reden (Bökkers, nominatie Erik Neimeijer)

De gitarist van Bökkers, Neimeijer: ,,Van onze eigen band zend ik graag deze in. Stond ook in de Top2000. Kakel niet door elkaar heen, luister wat meer en voel de liefde voor elkaar.’’’

9)Doodse Stilte (Mooi Wark, nominatie Dick Kemper)