Normaal lanceert eerste single van gloednieuwe album: ‘Kom Pak Ow Jas’

Jolink kondigde het nieuwe album in 2020 aan. Als remedie voor zijn depressie dook hij samen met Ferdi Joly en Willem Terhorst de studio in om een nieuw album te maken. De nieuwe plaat van de boerenrockgroep, dat vergezeld zal worden van een nieuw Normaal Boek, heet Normale Verhale.

In het nu gelanceerde nummer bezingt Jolink, die komende maandag 75 kaarsjes mag uitblazen, een vrijgezel die zijn gevoel voor decorum verliest als hij weer eens te lang in de kroeg is blijven hangen. Omdat hij niet alleen de rest, maar ook zichzelf, tot last is wordt hem gevraagd te betalen en de jas te pakken. Oftewel, naar huis te gaan.