Normaal terug op het podium met ‘Olderwets Høken’: eenmalig optreden in Lochem

De show is op het Tractorpullingterrein aan de Brinkerinkweg in Lochem, mét Bennie Jolink als vanouds op zang en gitaar. Hij was in 2015 gedwongen te stoppen met de band vanwege gezondheidsredenen, maar de Hummeloër voelt zich door een medicijn van ‘bijbelse proporties’ inmiddels zo sterk dat hij weer wil optreden. ,,Bij de standbeeldonthulling op Hemelvaartsdag 2018 in Hummelo was ik erg benieuwd of ik het vol zou kunnen houden, maar het ging prima!’’, laat Jolink weten in een persverklaring. ,,Inmiddels ben ik nog weer een stuk vooruit gegaan en verheug me heel erg op 30 mei. Nog eenmaal olderwets høken.’’