Normaal wil weer høken in Lochem, na drie eerdere afgelaste concerten

VIDEO Ongeloof om sluiting ‘mooiste kerk’ van Gelderland: ‘Dat idee is zó onwerke­lijk’

De St. Willibrorduskerk in Vierakker loopt als een dikke rode draad door het leven van Charlotte Bonga en Jan Marijnissen. De twee zetten zich al decennialang in voor het gebedshuis dat in 2009 door luisteraars van de NCRV werd verkozen tot ‘mooiste kerk van Gelderland’. En nu moet die fraaie kerk dicht. Althans, als het ligt aan de 12 Apostelen Parochie, waartoe de kerk in Vierakker behoort. ,,We denken maar niet te ver vooruit en leven bij de dag.’’

11 december