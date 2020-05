Normale zorg in het Slingeland nog lang niet op volle sterkte na corona

Iedereen die de afgelopen maanden niet in het ziekenhuis terechtkon omdat de zorg voor coronapatiënten voorrang had, wordt op termijn weer geholpen. Maar gezien de beperkte capaciteit kan het nog wel even duren voor iedereen aan de beurt is geweest.



,,Er is voor elke polikliniek een plan op maat gemaakt, waarin staat van welke andere afdelingen ze gebruik maken en hoeveel personeel er is”, zegt Annemijn Houwers, als integraal capaciteitsmanager met haar team verantwoordelijk voor de verdeling van beschikbare medewerkers en middelen.