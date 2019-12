Nostalgie op nieuwe N18: De Achterhoek door

EIBERGEN - Zo’n zes weken geleden reed ik voor het eerst over de nieuwe N18. Vanuit Enschede zoefde ik over het frisse asfalt. Terug naar de Achterhoek, terug van weggeweest. Bijna vijf jaar geleden verruilde ik mijn werkplek in Eibergen voor een plek op de stadsredactie in Enschede. Dit najaar mocht ik weer aanschuiven bij collega’s in Berkelland.

Het ritje over de nieuwe weg was een ervaring op zich. Bij de Grolsch in Enschede dook ik rechtdoor het niemandsland in. Althans, zo voelde het. Bij Haaksbergen was ik mijn oriëntatie kwijt. De weg sneed als een betonnen litteken door het fraaie coulisselandschap. Ik had geen idee waar ik me bevond. Tot in de verte de watertoren van Eibergen opdook.

Bij de afslag Neede stuurde de kerktoren van Rietmolen me in de juiste richting. Ik moest de andere kant op om in Eibergen te komen, zoveel wist ik. Op de borden stond dat ik terugreed naar Enschede en Haaksbergen. Gelukkig wist ik beter. Bij het oude Danspaleis rechtsaf, ik zat op vertrouwd terrein.

Eibergen

Eibergen is een feest der herkenning. De Oude Mattheus is er nog. Net als Villa Smits. Het voormalige gemeentehuis staat er nog net zo leeg bij als vijf jaar geleden. De Kastanjefabriek daarentegen is fraai verbouwd. Neede heeft een bijzonder verkeersplein gekregen. Gauw via de Stokkersweg binnendoor, dat kan niet meer.

Waar ik ook kom in Berkelland, ik zie veel vertrouwde gezichten. En ik maak kennis met nieuwe mensen. Ze zijn open en vriendelijk. Op straat word ik gegroet door vreemden en groet ik terug. Dat vindt u normaal? Ik ook. Maar in de grote stad was ik vergeten dat het nog gebeurde.

In de Achterhoek kijken mensen naar elkaar om, dat merk ik nu weer. In Eibergen heb ik het verhaal opgetekend van de Electrocar. Vrijwilligers staan dag in, dag uit klaar om ouderen en mensen met een beperking door het dorp te rijden. In Borculo trof ik het bestuur van Kunstkring B-Art, vrijwilligers die met hart en ziel werken aan een nieuwe kunstroute bij De Lebbenbrugge. Het zijn voorbeelden van vele.

De grote stad

Al deze mensen doen het niet voor zichzelf, maar omdat de omgeving waarin ze wonen, er beter van wordt. Niet dat het in de grote stad niet gebeurt. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee mensen hier respectvol met elkaar omgaan en de handen uitsteken voor een ander, die heb ik daar veel minder gezien.