Nostalgie sleutel tot succes bij Wapen van Heeckeren: ‘De kippenlevertjes zijn een hardloper’

Regelmatig krijgen ze de vraag of mensen in het café mogen eten. ,,Puur vanwege de sfeer van vroeger die daar nog hangt, willen ze daar zitten”, zegt Kees van Baardwijk (59).



,,Dat is uiteraard geen enkel probleem”, vertelt zijn vrouw Cissy (61). ,,We dekken er met liefde een tafeltje op. Vaak zit zo ook het café vol met eters.”



Bijna vijf jaar is het echtpaar nu aan de slag in Het Wapen van Heeckeren, het statige en opvallende pand langs de weg tussen Hummelo en Zelhem. Ze namen de uitspanning begin 2015 over uit een faillissement. ,,Het was hier vooral leeg en kaal toen we voor het eerst binnenliepen”, zegt Kees. ,,Het was in een stijl ingericht die helemaal niet bij het pand paste. Heel modern, plastic stoelen buiten en oranje plastic lampen in de hal. Die heb ik als eerste eraf gehaald en weggegooid.”